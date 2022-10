Amazon Prime Day 2022 | sconti già attivi a gogo | da iPhone 14 al QLED Samsung

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono davvero interessanti e già numerose le offerte in vista dell’Day, la due giorni diautunnali prevista per l’11 e il 12 ottobreDay, 10/10/– Computermagazine.itSenza perderci troppo in chiacchiere, vediamo quelle più interessanti, a cominciare dall’14 da 128 gigabyte, acquistabile a soli 999 euro a questo link. Davvero ghiotta anche l’occasione riguardante la smart tv di casada 65 pollici modello QE65QN85BATXZT 4K UHD, con Alexa e Google Assistant integrati, del, in vendita a 1.474,99 euro, con ben il 41% di sconto cliccando qui. Occhio anche al 16% di sconto per quanto riguarda lo ...