Volley femminile | Mondiali 2022 | Cina | Olanda e Belgio in campo Chi sfiderà l’Italia ai quarti?

15.30 Giappone vs Olanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv) 18.30 Porto Rico vs Argentina... i giocatori della Nazionale 'Oggi sono felice, soprattutto per le ragazze, sono proprio queste sensazioni che a volte servono per farci giocare ilche ci piace', ha commentato Mazzanti. 'Ora ...Vittoria dell'Italia nell'ultima partita della seconda fase del torneo giocata a Rotterdam. Sono tra le favorite per un posto in finale domenica prossima. Il ct Mazzanti: Sappiamo quel che vogliamo Gr ...