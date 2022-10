Tu Si Que Vales 2022 concorrenti quarta puntata | replica 8 ottobre in streaming

Su Canale 5 Tú Sí, in onda dalle 21.23 alle 24.58, è stato seguito da 3.604.000 spettatori pari al 25,9% di share. Agli altri programmi del sabato sera sono rimaste le briciole. Su Rai2 S. ...Siparietto tra Gerry Scotti e Sabrina Ferilli a Tu si. Grazie all'esibizione canora di un concorrente, all'interno dello studio si è creata un' atmosfera passionale che ha dato il via alle danze, in particolare ad un momento hot e travolgente ...La notizia non farà certamente troppo piacere a Milly Carlucci, che ieri sera è tornata in prima serata con il suo show storico ...Una puntata piccantissima, quella di Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 8 ottobre. In particolare piccantissima per una danza in cui si sono lanciate Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, due ...