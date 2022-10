Sanità | Bicchielli Nm | “Necessario commissariamento in Campania”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Centri analisi convenzionati costretti a far pagare le prestazioni ai cittadini per esaurimento dei fondi regionali, Pronto Soccorso al collasso per strutture ridotte e mancanza di personale, ormai unici punti di riferimento per ogni tipo di esigenza con la rete sanitaria territoriale del tutto smantellata: la situazione dellacampana è drammatica, e a pagarne le spese, anche letteralmente, sono come sempre i cittadini”. Lo afferma il neo eletto deputato, nel collegio uninominale di Salerno per il centrodestra, Pinodi Noi Moderati. “Il ritardo della diagnostica – spiega – continua ad accumularsi anche superata la fase emergenziale del Covid e gli interventi di urgenza sono resi sempre più difficili dallo stato di efficienza delle strutture. Questo a fronte di eccellenze del territorio nel campo ...