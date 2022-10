Rimontona Udinese | Deulofeu e Perez riagguantano l' Atalanta | 2 - 2

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo sei vittorie consecutive sembrava essersi fermata la marcia dell', sotto 2 - 0 in casa con l', per le reti al 36' di Lookman e al 56' di Muriel su rigore, riagguanta la Dea con ...

La Gazzetta dello Sport

