Qualificazioni Euro 2024 | Italia con Inghilterra e Ucraina

...i sorteggi delleverso Euro2024, il prossimo campionato europeo che si giocherà in Germania. Italia in un girone piuttosto duro assieme a Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta....La Germania padrona di casa, non partecipa allema entra di diritto già alla fase a gironi. Italia, ecco il sorteggio di qualificazione a2024 Gli azzurri finiscono nel Gruppo C ...L’ala sinistra, classe 1997, nato e cresciuto a Mezzocorona, titolare dei gialloneri, si è già unito al gruppo azzurro a Chieti Foto di Maurizio Ress. Ci sarà anche l’ala sinistra della Pallamano Pres ...Si è tenuto a Francoforte, in Germania, il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. L'Italia campione in carica è stata inserita nel gruppo C che comprende, oltre agli azzurri, an ...