Piera Maggio | chi è la mamma di Denise Pipitone | età | figli | oggi | Pietro Pulizzi | il libro sulla scomparsa della figlia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo la puntata di ieri, è tutto pronto per l’appuntamentodomenica con Verissimo. E tra gli ospiti didi Silvia Toffanin, in esclusiva, anche, la‘guerriera’ di, la bimba18 anni fa da Mazara Del Vallo. La donna non si è mai arresa, ha continuato a cercare laa,donna. E ha da poco scritto unsua piccola, che spera di poter riabbracciare. Ladiraccontata daè ormai conosciuta, purtroppo, da tutti. Lei, infatti, è la...