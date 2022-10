Monza-Spezia 2-0 | terza vittoria di fila per lombardi

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilsi impone in casa sulloper 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in classifica, superando loche resta fermo a 8. Ai brianzoli basta una rete per tempo: al 32? ci pensa Carlos Augusto che entra in area e di sinistro trafigge Dragowski. Il raddoppio arriva al 63? con Pablo Marí che, su corner di Barberis, devia di sinistro in rete. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Terzo successo consecutivo in Serie A per ildi Raffaele Palladino, che da quando ha preso la guida dei brianzoli non ha mai perso. Anche quest'oggi un ottimo 2 - 0 contro lo, grazie alle reti di Carlos Augusto nel primo tempo e di ...2 - 0 (1 - 0)(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Ciurria (29'st Birindelli), Rovella (39'st Ranocchia), Sensi (11'st Mota Carvalho), Carlos; Pessina, Caprari (...Luca Gotti ha commentato così il ko del suo Spezia contro il Monza: "La prima mezzora mi è piaciuta molto, come personalità e coraggio - ha detto a Dazn -. Avevamo anche creato due occasioni ...Monza, 9 ott. (Adnkronos) – Il Monza si impone in casa sullo Spezia per 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in ...