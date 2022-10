Michele Marangoni perde il controllo dell' auto e finisce contro un albero | morto a 28 anni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Un giovane di 28ha perso la vita ieri sera, 8 ottobre, intorno alle 22, a seguito di un incidente stradale accaduto in via Piave a Lestizza ( Udine ). Per cause al vaglio dalle forze'ordine,...

Purtroppo per il giovane,residente a Sclaunicco , figlio di una coppia di agenti di Polizia, che viaggiava da solo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco, ...ha perso la vita nell'incidente di Lestizza. E'la vittima del terribile incidente avvenuto a Lestizza nella tarda serata di ieri. Intorno alle 22, la sua auto è ...Un giovane di 28 anni ha perso la vita ieri sera, 8 ottobre, intorno alle 22, a seguito di un incidente stradale accaduto in via Piave a Lestizza (Udine). Per ...Ex calciatore, aveva lavorato come corriere, di recente si era messo in proprio come pittore