(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:50 Quando mancano quattro piattelli in testa c’è Hancock con 24/26, secondo Prokop con 23/26, terzo Nilsson con 22/26. 15:48 La gara prosegue con un errore di Nilsson sul ventitreesimo piattello. 15:47 NOOOOOOO!manca l’ultimo piattello e vienea causa del peggior piazzamento in qualificazione, è veramente un peccato. 15:46 Sbaglia anche Prokop, Gabrieleha il destino nelle proprie mani! 15:45 Stefan Nilsson chiude con 17/20. Arrivano due errori per Hancock, che riapre la partita! 15:44 Attenzione! Prokop sbaglia,no! Quando mancano quattro piattelli alla prima eliminazione in testa c’è Hancock con 16/16, secondo Prokop (14/16), terzo(14/16), quarto Nilsson (13/16). 15:43 ...

OA Sport

Palla che sibila vicino al palo lontano 4' primo ammonito del match: è Zanoli! 3' subito Sestrese pericolosa: grandalla distanza di Tomè, Cella devia in corner 15:01 - Partiti! LE FORMAZIONI ...L'ultimo parziale si gioca punto a punto: Carnesecchi, con un bel, riporta in vantaggio i suoi; Mladossich e Podgornik (entrambi a uomo in più), ribaltano la situazione; infine Ferrero mette ... LIVE Tiro a volo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Diana Bacosi splendido oro nello skeet femminile! Rossetti eliminato in semifinale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...