Governo | Meloni | “Non abbiamo un minuto da perdere” ma è impasse tecnici

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Avremo la grande responsabilità di dare risposte immediate ai problemi degli italiani”. Nel suo messaggio a Viva22, la festa del partito di estrema destra Vox a Madrid, la leader di Fdi, Giorgia, ribadisce la necessità di fare in fretta per formare il. “Nonunda”, ha sottolineato, parlando in spagnolo ed elencando le varie sfide dinanzi alle quale si troverà il nuovo. Ieri il vertice del centrodestra ad Arcore ha accelerato sulla lista dei ministri, a partire dalla distribuzione dei dicasteri tra alleati. Lo schema pare acquisito: 4 a testa per Lega e Fdi, con il partito di Salvini che avrà anche una presidenza delle due Camere. I nomi restano quelli di Giancarlo Giorgetti e del capogruppo Riccardo Molinari, con il primo ...

