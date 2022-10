Classifica Mondiale Superbike 2022 | Bautista sempre in testa | Razgatlioglu a -51

... sesto assoluto tra i leggeri e vincitore dellaunder 15. E anche Marco Ferrera dell'... E poi le premiazioni, con Mondello ancora una volta capitaledel windsurf.Con questo piazzamento Leclerc perde anche il secondo posto nelladei piloti, proprio a favore di Perez: 253 punti per il messicano, 253 punti per il monegasco. Chiudono la top ...Stavolta il rivale – Leclerc – gli è amico, e s’è tirato fuori fin troppo presto dai giochi con i tentennamenti della Ferrari, prima che la Federazione calasse il jolly del ricalcolo dei resti in ...Un mondiale che verrà iscritto come secondo nel palmares nel giovane olandese, a meno che la federazione non accolga le proteste relative allo sforamento del budget cap e cancelli quello conquistato ...