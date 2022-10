Bonucci e quel vecchio video sul Milan | la beffa social dei tifosi

, da quella stagione giocata con la maglia del Milan, è diventato un po' il bersaglio sia dei tifosi rossoneri sia di quelli bianconeri. E così, su YouTube, è tornato di tendenza un vecchio ...Bravissimo Diaz, mafa una cosa folle. Prima scappa verso la porta per accompagnare giustamente lo spagnolo lanciato. Poi d'improvviso si ferma: apunto è un difensore morto. E nemmeno ...Rispolverato dopo il successo per 2-0 dei rossoneri contro la Juve: riguarda un altro successo del Diavolo, 3-0 a Torino ...La Juventus si lecca le ferite dopo la sconfitta in casa del Milan: sui social i tifosi chiedono anche l'esclusione di Leonardo Bonucci, disastroso in occasione del gol di Diaz ...