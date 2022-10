ATP Tokyo 2022 | Taylor Fritz vince la finale americana contro Tiafoe e fa un balzo verso Torino

(Di domenica 9 ottobre 2022)ha vinto l’ATP 500 di. Nellatuttail numero undici del mondo ha sconfitto il connazionale Francescon un doppio tie-break dopo due ore di gioco. Si tratta del quarto titolo della carriera per, il terzo stagionale dopo il Masters 1000 di Indian Wells e il torneo di Eastbourne. Un successo importante per l’americano, che si avvicina anche alla qualificazione alle ATP Finals di. Partita decisa da due tie-break e che ha visto un grande equilibrio non solo in campo, ma anche nei numeri. Dodici ace per entrambi i giocatori, conche ha, però, commosso quattro doppi falli e ha avuto problemi con la seconda di servizio (solo il 45% dei punti vintiil 75% del ...

... ricco500 da 1.953.285 dollari di montepremi in corso sui campi veloci di. Il tennista statunitense, testa di serie numero 3, ha sconfitto in finale il connazionale Frances Tiafoe, quarta ...Taylor Fritz e conquista l'500 di2022 . Il tennista americano festeggia l'esordio in Top 10 con una vittoria ai danni del connazionale Frances Tiafoe e si prende il terzo titolo stagionale dopo Indian Wells ed ...Taylor Fritz e conquista l'Atp 500 di Tokyo 2022. Il tennista americano festeggia l'esordio in Top 10 con una vittoria ai danni del connazionale Frances Tiafoe.Nella seconda semifinale l’altro americano Taylor Fritz supera 6-3 6-7 6-3 il canadese Denis Shapovalov. Terza finale in questa stagione per Fritz. Shapovalov si oppone col rovescio ma non riesce a pr ...