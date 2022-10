ATP Firenze 2022 | Flavio Cobolli approda al tabellone principale Eliminati Ferrari e Vavassori

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ calato il sipario sulle qualificazioni dei tennisti italiani impegnati sul veloce indoor dell’ATP250 di. Sull’hard toscano tre erano i giocatori che avevano possibilità perre al. Il traguardo è stato raggiunto solo da. Il n.159 del mondo ha sconfitto in maniera molto autorevole il cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-3 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Nonostante la superficie non sia la sua prediletta,ha espresso un buon tennis, trovando buone soluzioni soprattutto con il dritto. Niente da fare invece per Andreae Gianmarco. Il n.202 del mondo si è dovuto arrendere al turco Altug Celikbilek (n.234 ATP) sullo score di 6-1 6-4, mentre il n.410 del ranking ha dovuto ...