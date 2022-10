Annalisa | “Ho una storia | ma niente di serio” E intanto sbarca su Tinder

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 9 ottobre 2022)non ha mai amato soffermarsi nelle interviste sulla sua vita privata, ma ha anzi preferito che si parlasse di lei soprattutto per le sue esperienze professionali. Una delle sue storie d’amore più importanti è stata certamente quella con Davide Simonetta, producer con cui aveva scritto Direzione la vita, con cui sarebbe riuscita a mantenere un rapporto di amicizia nonostante la rottura. Il cuore della cantante sarebbe ora nuovamente impegnato, anche se almeno per ora preferisce non sbilanciarsi troppo sull’identità della persona che sta frequentando. Non si se perché sia ancora prematuro farlo o perché nessuno dei due se la senta finora di fare progetti importanti. É stata la stessaa rivelare a che punto sia la sua vita sentimentale in occasione della sua partecipazione alla trasmissione Stasera c’è Cattelan, condotta da Alessandro ...