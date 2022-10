A Roma Sposa una sfilata speciale dell’Atelier Celli

Leggi su tuacitymag

(Di domenica 9 ottobre 2022) Domenica 9 Ottobre 2022, la storica casa di Alta Moda porta in passerella le nuove tendenze per le nozze ed un messaggio di inclusione nella Giornata delle persone con sindrome di Down Presenta laNathaly Caldonazzo, madrina dell’evento Manuela Arcuri Moda per gli sposi ed inclusione. Il messaggio che la maison di Alta Modalancia domenica 9 Ottobre 2022 – in occasione di2022 al Palazzo dei Congressi dell’Eur – è una riflessione sull’infinito potere dell’amore, un sentimento che vince ogni tipo di barriera. Il tradizionale fashion show delle nuove collezioni per le nozze e la cerimonia firmate dalla stilista Mariaporta in passerella un“trionfo di sete ed organze, voluminose balze di tulle,preziosi ricami in pizzo chantilly e la luce di scintillanti ...