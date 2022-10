Tu Si Que Vales 2022 | Erika Lemay video e gallery

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 8 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di, acrobata 39enne. si è esibita all’aperto, presentandosi sospesa nel vuoto, appesa a un centinaio di palloncini.ha anche partecipato ad America’s Got Talent, ricevendo un Golden Buzzer. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lei, quattro sì e il 96% di gradimento della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi ...

Tu si, Fabio Albanesi torna in puntata: cosa succederà Nella puntata di domani sera di Tu sici sarà una sorpresa inaspettata per Sabrina Ferilli. Ricordate l'attore Fabio Albanesi In ...In una delle ultime puntate del fortunato programma di Canale 5 Tu sì, con la conduzione di Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, c'è stato un concorrente che ha mostrato i suoi quadri solo per lanciare un messaggio a una ragazza della ...El próximo jueves 13 de octubre, la Asociación de Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama en Veracruz obsequiará vales para mastografías a mujeres de escasos recursos en la zona comercial ubicada en ...Milly Carlucci ha corteggiato a lungo molti vip: “Merito un premio per la costanza” Al via la nuova edizione di Ballando con le stelle che andrà contro Tu sì que vales con Maria De Filippi, Gerry ...