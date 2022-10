Superbike | Toprak Razgatl?o?lu vinca una gara-1 accorciata a Portimao 2° Bautista e 4° Bassani

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nono centro stagionale per il turcoRazgatl?o?lu in-1 del GP di(Portogallo), sede del quartultimo round del Mondiale 2022 di. L’iridato 2021 si è imposto su Yamaha precedere di 0.657 lo spagnolo Alvarosu Ducati e di 3.032 il nord-irlandese Jonathan Rea su Kawasaki. Una prima run ridotta a 14 giri per il grave ritardo del via, causato dal brutto incidente della prova del Mondiale Supersport 300. Prestazione autoritaria quella del turco che, ripreso il tentativo di fuga di Rea, si è costruito un tesoretto da custodire, rintuzzando il tentativo di rientro di una scatenato, partito dalla nona casella. In casa Italia si può festeggiare visto un ottimo Axelche sulla Ducati è giunto quarto a 4.471, mentre Andrea ...