Serie A | nona giornata | orari e dove vedere le gare in tv su Sky | Dazn

(Di sabato 8 ottobre 2022) Inizia oggi un weekend che sembra confezionato su misura per il Napoli che, dopo l’impresa Champions in casa Ajax, gioca in casa della Cremonese penultima. Intorno ai partenopei incrociano i guantoni...

Oggi sabato otto ottobre andrà in scena la nona giornata del campionato italiano della Serie A. Dopo i primi due anticipi delle 15:00 e delle 18:00, sarà il momento di Bologna-Sampdoria, prevista per ...Milan-Juventus, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 18:00, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews ...