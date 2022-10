Rischio-blackout | Massimo Giletti spaventa l' Italia | cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Manca ormai poco più di un giorno alla nuova, attesissima, puntata di Non è l'Arena, il programma diin onda su La7. Una puntata destinata a fare rumore, polemica e ascolti clamorosi: ospiti in esclusiva ecco Wanna Marchi e Stefania Nobile, le due ex teleimbonitrici tornate al centro delle cronache per la recente serie Netflix, Wanna, dedicata alla loro storia. Una serie che ha segnato ascolti record.ha anche presentato la puntata con un breve video, come fa di consueto, in cui si è mostrato con camicia blu sbottonata e occhiali da sole con lente azzurrina. Già, sarà uno spettacolo. Ma a Non è l'Arena non ci saranno soltanto Wanna Marchi e la figlia, Stefania Nobile. Insomma, non sarà certo una puntata monografica. Oltre alla loro storia, troverà come sempre spazio l'attualità. La redazione di ...