Putin | chi sono i nemici interni dell' élite del Cremlino che non si nascondono più «Tra i siloviki è resa dei conti»

ilmessaggero.it

...(con le armi e con le parole) in risposta alle raffiche di, ma i corpi nella guerra d'Ucraina ce li mettono solo i poveracci mandati al fronte da una parte e dall'altra, dalla parte diha ...Landini ha attaccato "la cultura della violenza" che ha portato "a scatenare la guerra". Ma ... "Il risultato è chiaro,si è coalizzato ha vinto le elezioni. Ma il 40% non ha votato. ... Putin, chi sono i nemici interni (dell'élite) del Cremlino che non si nascondono più. «Tra i siloviki è resa d Un lettore che scelse di fare obiezione al servizio militare ragiona su ciò che è più giusto fare in questo tempo terribile. Io dico che bisogna spendersi insieme e ognuno per la propria parte contro ...Ha un immenso valore, e va protetta. Per decenni, in Europa, l’abbiamo data per scontata; i rumori della guerra vicina ci hanno svegliato. Putin irride la nostra angoscia ...