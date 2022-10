Leggendaria impresa di Filippo Ganna | polverizzato il record dell' ora

AGI -di Filippo Ganna, che questa sera al velodromo di Grenchen in Svizzera ha stabilito il nuovo record del mondo dell'ora di ciclismo su pista percorrendo 56,792 chilometri. Ganna, 26 ......Ganna ha fissato un limite che sarà durissimo da superare per chiunque in una serata... quindi, e la sua progressione potrebbe farci sognare un'clamorosa. Naturalmente un tentativo ...Se avesse dato retta ai tanti addetti ai lavori che lo scoraggiavano al solo pensiero di tentare l’assalto al record dell’ora, Filippo Ganna avrebbe perso un treno che nella vita è destinato a passare ...Leggendaria impresa di Filippo Ganna, che questa sera al velodromo di Grenchen in Svizzera ha stabilito il nuovo record del mondo dell’ora di ciclismo su ...