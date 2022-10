Il Foglio | «Haaland giocatore perfetto per la generazione degli highlights su Youtube»

(Di sabato 8 ottobre 2022) IlSportivo dedica un ironico approfondimento ad Erling, l’attaccante del Manchester City che sta polverizzando record sul record. È vero, non abbiamo probabilmente mai visto nulla di simile a. L’attaccante norvegese del Manchester City sta abbattendo tutti i record, come piace dire ai titolisti pigri dei troppi siti internet sportivi in cerca di clic, fa notizia quando non segna e le sue imprese sono talmente all’ordine del giorno da meritare al massimo un trafiletto sulla homepage della sezione sportiva del Guardian, che tra un appello a sostenere il “giornalismo climatico” e un interessantissimo approfondimento sulla distanza che c’è tra il calcio femminile americano e quello inglese giovedì sera trovava nonostante tutto lo spazio per segnalare che molti primati della Premier League rischiano di essere ...

Il Foglio

...gelosia ogni record personale tanto che " si dice " continui ad aggiornare una sorta di... Come Messi, però, anche il lusitano a 22 anni viaggiava lontanissimo dai numeri di. Infatti, ......, Pedri. Si tratta di un premio serissimo, il Golden Boy, il riconoscimento riservato al miglior calciatore Under 21 europeo. Quest'anno arriva alla ventesima edizione. Ne scrive il, ... La noiosa perfezione di Haaland che piace ai giovani L’attaccante norvegese del Manchester City fa notizia quando non segna. In Italia basta un turno di Champions per incrinare le certezze: all’Inter non giocavano contro Inzaghi e De Katelaere non era i ...LONDRA - E pensare che, poco più di dieci anni fa, eravamo tutti ipnotizzati dall’ avvincente sfida a suon di gol fra Raúl González Blanco e il nostro Pippo Inzaghi, in lotta per la conquista del tron ...