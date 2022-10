Europei Giovanili di Padel | per l’Italia sei convocati

(Di sabato 8 ottobre 2022) La prima edizione degli Juniors EuropeanChampionship è sempre più vicina enon mancherà all’appuntamento. Sono infatti stati comunicati i nominativi dei ragazzi e delle ragazze Under 14, 16 e 18 selezionati da Martin Pereyra e da Sara Celata per i campionatiin programma dal 10 al 15 ottobre prossimi a Valencia, in Spagna. Si tratta di una grande novità, organizzata dalla FIP con l’appoggio della FEP (la Federazionespagnola), che offre anche ai ragazzi quell’alternanza fra mondiali ed(entrambi si giocano ogni due anni) che garantisce almeno una grande competizione in ciascuna stagione. Questo l’elenco dei giocatoriper le nazionali azzurre: Maschile, selezionatore Martin Pereyra: Under 18: Bonnefoy Noa – ...

