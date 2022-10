Benetti | «Non ho fatto l’allenatore perché mia moglie non ha voluto | troppo stress»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 ottobre 2022) A Coverciano è stato l’insegnante di Allegri e Pioli, perciò la Gazzetta dello Sport intervista Romeoprima della sfida tra i due tecnici di Milan e Juventus. Di seguito alcune delle sue risposte. Lei è nato nel 1945, il 20 ottobre come Pioli che ha vent’anni di meno e quindi potrebbe essere suo figlio: come lo ricorda da studente? «Non sapevo di questa coincidenza di date. Stefano era molto attento ai corsi, non si perdeva una lezione, seguiva tutto e quando parlava lui gli altri stavano zitti e lo ascoltavano,non diceva mai banalità. Si può dire che aveva già allora il piglio del leader che gli viene riconosciuto oggi. Io ho giocato con Scirea e, ripensando a lui, Stefano gli assomigliava caratterialmente,per essere leader non è necessario fare tanti discorsi». Immaginava che potesse diventare un grande ...