Atalanta | la probabile contro l'Udinese

Olivier Giroud a 2,75 è il marcatore più, seguito a 3,25 da Rebic, Vlahovic e Leao. Lo ... si sfidano la sempre più sorprendente Udinese e l', con i friulani in serie aperta di sei ...... a pari merito con l', con 20 punti, con un percorso di sei partite vinte e due pareggiate, ...modulo 4 - 3 - 3 con Meret tra i pali e difesa a quattro composta dalla coppia centrale ...Senza Musso, Toloi, Djimsiti, Palomino, Zappacosta e Zapata, mister Gasperini deve correre ai ripari in difesa Lo schieramento a quattro sembra il più utile per fermare i giocatori di fisico e qualità ...Le probabili formazioni di Milan-Juventus Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ... ma in caso di successo del Napoli a Cremona (o dell’Atalanta a Udine) i bianconeri crollerebbero a -9 dalla vetta. «Giochiamo ...