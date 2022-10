Corriere dello Sport

In Francia rimpiangono Franke, nello stesso tempo, fanno i complimenti al Napoli per averlo strappato a una folta concorrenza. Il centrocampista quest'anno si sta davvero imponendo all'attenzione generale, oltre ad aver ...Ilall'Olimpico con la Lazio ha accresciuto l'autostima e il trionfo 4 giorni dopo al ... Lobtoka ea centrocampo, e Kvaratskhelia in attacco: una squadra che in campo si mantiene corta ... "Anguissa colpo clamoroso". Complimento speciale al Napoli dalla Francia In Francia rimpiangono Frank Anguissa e, nello stesso tempo, fanno i complimenti al Napoli per averlo strappato a una folta concorrenza. Il centrocampista quest'anno si sta davvero imponendo all'atten ...L'Equipe sottolinea un grande colpo di mercato messo a segno dal Napoli grazie al lavoro di Maurizio Micheli. Il Napoli vola in campionato e in Champions League grazie anche alle stupende intuizioni d ...