Ultime Notizie Serie A | Allegri Pioli è iniziata Milan Juve | Berardi assente contro l’Inter

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 14.55 – Cioffi in conferenza ha parlato della sfida con la Salernitana. Le parole 14.35 –. Le condizioni in vista del prossimo match. La notizia 13.25 – Dionisi ha parlato in vista della sfida. Le parole 13.15 –ha presentato la sfida con lantus. Le parole 13. 05 –ha presentato la sfida con il. Le parole 11.45 – Infantino e i Mondiali: «Ci sono stati cambiamenti». Le parole 9.30 – Osimhen può aspettare – Il nigeriano sta per rientrare, ma durante ...

Roma, 7 ott. - "La radiologia medica e interventistica vive di tecnologia, ma il fine della nostra disciplina è la cura della persona. Noi ci adeguiamo allenovità tech, ma è bene ribadire che il radiologo è un medico specialista e non un tecnologo. E' un clinico che lavora sul paziente e con il paziente, utilizza la tecnologia, la conosce, la ...Una vetrina, quella del congresso, in cui vengono presentate leinnovazioni in campo medico - tecnologico. "Le nuove frontiere della radiologia sono l'intelligenza artificiale e le sue ...Il fantasista dell'Empoli Nedim Bajrami ha parlato al quotidiano La Nazione dell'ultima finestra di calciomercato quando poteva cambiare squadra. In particolar modo, il ...Maltrattava bimbi di 5, 6 anni in classe: insulti, schiaffi, parolacce. Una maestra di 63 anni di una scuola elementare di Fiumicino è stata sospesa dall'insegnamento. I ...