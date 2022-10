Il calore dei ballerini per alimentare il riscaldamento | la soluzione di un locale britannico contro il caro bollette

Leggi su it.mashable

(Di venerdì 7 ottobre 2022) A Glasgow uno spazio per musica e spettacoli ha ideato un sistema per sfruttare l'energia prodotta generata in pista e rinunciare così al gas Più si balla e più si risparmia sulla bolletta. A Glasgow undi musica live ed eventi, l'SWG3, ha messo in pratica un sistema in grado di riciclare ilcorporeo di chi balla in pista peril sistema didell'edificio. L'impianto