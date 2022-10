Gazzetta | Raspadori sta valorizzando il mercato del Napoli | che è migliore anche di quello di Benitez

(Di venerdì 7 ottobre 2022)l’insostituibile. Ladello Sport titola così un pezzo interamente dedicato al nuovo acquisto del. Un acquisto che valorizza ilestivo, ilda quando è iniziata l’era della proprietà di De Laurentiis. Unpersino divoluto danel 2013, quando nacque il primointernazionale, scrive la rosea. “Il Grande Jack si è messo al centro dele non lo sposti più”. Spalletti ha fortemente voluto l’attaccante del Sassuolo e ha convinto il presidente a sborsare una cifra certo non irrisoria: 30 milioni più 5 di bonus. Una cifra chesta dimostrando di valere tutta. “Oggi quella scelta sta “pagando” eccome, ...

Dal Napoli… al Napoli. Quest'anno si è preso la scena, nel 1989 toccò a Maradona (foto), impegnato nella semifinale di ritorno di Coppa Uefa. Gli azzurri venivano dal 2 - 0 dell'andata al San Paolo: contro i giganti del Bayern serviva una prova ...