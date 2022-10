Dal Kgb all' invasione dell' Ucraina | 70 anni di Vladimir Putin

Per la prima volta da quando è presidente, infatti, ovverodicembre del 2000, si trova in un ... Ha ricoperto il ruolo di funzionario dell'intelligence delper 16 anni, prima di dimettersi nel ...Nato il 7 ottobre del 1952 nell'allora Leningrado, una città che stava ancora riprendendosi... prima ancora che l'accademia del, è incentrata sulla Russia minacciata dall'Occidente, l'...Il presidente russo è nato il 7 ottobre del 1952 a San Pietroburgo, quando si chiamava Leningrado. Gli inizi da spia e l'approdo alla politica con quattro mandati da presidente della Federazione Russa ...Il discorso di Putin per l'annessione delle quattro province ucraine e i contrasti stridenti con la realtà al fronte ...