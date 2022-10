Ciao Vincenzo Nibali | “ci si incanterà il pennino” Come faranno le stilografiche senza le tue imprese?

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Sembrerà strano alla mia vecchia stilografica, dopo tanti articoli dei quali sei stato protagonista, di non scrivere più il tuo nome, adesso che non corri più. Certe volte, lo so, siil. Mormorerò, lo so, lo so, vecchia penna: ‘Pensi a Gino‘”. Queste furono le parole con cui Orio Vergani, uno dei padri fondatori del grande giornalismo italiano, diede omaggio all’immenso Gino Bartali nel momento del suo ritiro dall’attività agonistica. Era il 1953, un’altra epoca.e pennini ora sono finiti in buie cantine e in desolate soffitte, in un mondo che vive sul filo dell’instaneità, della contemporaneità, dell’imperante reality, fatto di computer, smartphone e social network. Gino Bartali aveva unito l’Italia, la sua memorabile impresa al Tour de France del 1948 rieccheggia ancora adesso, la sua rivalità con ...