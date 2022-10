Boccea | cittadini in protesta ‘disegnano’ le strisce pedonali | «Manca la segnaletica stradale»

(Di venerdì 7 ottobre 2022)deidel XIII Municipio di Roma, che questa mattina hanno manifestato contro lanza dellaorizzontale in via. Portavoce del malcontento dei residenti il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. “A quasi un mese dalla riasfaltatura di via, laorizzontale non è stata ripristinata, dunque oggi, in segno dicontro i ritardi di Comune e Municipio XIII, abbiamo deciso di apporre sull’asfalto dellebianche di carta per sollecitare l’amministrazione a intervenire quanto prima per rimediare a questa criticità”, spiega il consigliere. Attraversamenti pericolosi “Si tratta di un disservizio pericoloso – prosegue Giannini ...

