Viola come il Mare | anticipazioni della seconda puntata | Francesco farà una confessione

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Una nuovadiilandrà in onda venerdì 7 ottobre in prima serata su Canale 5: ecco cosa accadrà. Dopo il promettente debutto, che ha segnato un esordio di oltre 3.4 milioni di telespettatori, la fiction prosegue con nuovi colpi di scena. Dopo una lunga attesa, lo scorso venerdì 30 settembre ha esordito sulla rete ammiraglia di Mediasetil. I primi due episodi andati in onda hanno finalmente presentato al pubblicoVitale eDemir, interpretati rispettivamente da Francesca Chillemi e Can Yaman. Lei, ex giornalista nel settoremoda, decide di fare ritorno da Parigi a Palermo, con lo scopo di trovare il padre per ricostruire la propria anamnesi. La protagonista ha ...