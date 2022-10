“Ascoltami bene” Amici 22 | resa dei conti tra Alessandra Celentano e Ramon

(Di giovedì 6 ottobre 2022)22, faccia a faccia tradopo la lite durante la puntata di domenica. Tutto era nato dopo che la maestra era venuta a conoscenza del piano disull’esibizione di Federica. Davanti alle accuse delladi boicottare in qualche modo la sfida,aveva risposto secco: “Ludovica poteva farla tranquillamente. Siamo tutti prevenuti perché sappiamo come lei ragiona, lei pensa. Finché parliamo di danza classica posso sostenerla, ma una ragazza che fa hip hop è perfetta così com’è”. “Purtroppo leggendo il compito, io sono sincero e non ho paura a dirlo, mi ha fatto pensare che volesse mettere a nudo Ludovica e farle fare una brutta figura. Ma penso che lo abbiamo pensato tutti quanti”. Dura la risposta di ...

pu24.it

... nel 2010 ha fondato l'associazione "Nonno!" ed è rappresentante italiano dell'OMS in qualità di componente del World Hearing Forum di Ginevra. 'Sentie guidi sicuro': parte la ......crescente nei confronti dell'udito e i cittadini stanno scoprendo che è necessario sentireper ... nel 2010 ha fondato l'associazione 'Nonno!' ed è rappresentante italiano dell'Oms (... - Angels, la bellissima storia del ritorno di Scott Swallow, “fratello per sempre” PESCARA - Senti bene e guidi sicuro. Parte da Pescara la campagna di prevenzione per la sicurezza al volante promossa dall’Automobile Club Pescara in ...