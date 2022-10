Ultime Notizie – Arriva a Roma il mondo colorato e inclusivo dei ‘Barabubbles’

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Finolu, giudizioso, preciso e affidabile. Barabà, ambizioso ed energico. E poi Oco, inguaribile ottimista, e Boda, un grande ascoltatore. Insieme a loro, tante originali figure acquatiche, draghi e oggetti antropomorfi: dal 7 al 14 ottobreno ai Barabubbles, le speciali creature nate dalla fantasia di Isabella Mandelli. L’artista, prima donna vicepresidente e amministratore delegato per l’Italia di una grande multinazionale leader del settore sanitario, ha dato vita nel 2017 a un universo fantastico popolato da creature che vivono all’interno di bolle trasparenti in cui “l’errore non esiste”. Dipinti con la tecnica dell’acquerello (Mandelli usa l’elemento dell’acqua per creare sfumature e nuances infinite, senza mai sciacquare il pennello), i Barabubbles sono esseri che praticano atti di gentilezza e “sparano” cuori per connettersi ...

