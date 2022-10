Ue pronta al “price cap” sul prezzo del gas usato per l’elettricità

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott – Questa mattina, davanti all’assemblea plenaria del Parlamento europeo, Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha annunciato che invierà ai ventisette capi di sato e di governo dei paesi membri una tabella di marcia sulle prossime azioni che l’organo esecutivo dell’Unione europea vuole intraprendere per cercare di porre un freno alla situazione venutasi a creare in seguito agli enormi rincari energetici. Tutto questo verrà presentato al prossimo vertice informale dei capi di stato dell’Ue che si terrà il prossimo venerdì a Praga. L’Ue cerca iniziative per frenare i rincari La stessa ha poi sottolineato che una, la più importante, tra le diverse iniziative proposte sarà quella di istituire un tetto generale aldel gas, arrivato oramai alle stelle grazie anche all’enorme speculazione fatta sul mercato dai grandi gruppi ...

