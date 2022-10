Ucraina, Zelensky: “Avanziamo rapidamente contro truppe Russia nel sud” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Volodimyr Zelensky ha annunciato “buone notizie” per l’Ucraina, sottolineando che le forze armate di Kiev stanno avanzando “rapidamente” contro le truppe russe nelle regioni meridionali. “L’esercito ucraino sta facendo un’avanzata abbastanza rapida e potente nel sud del nostro paese come parte dell’attuale operazione di difesa”, ha affermato il presidente dell’Ucraina nel video quotidiano serale in cui si rivolge alla nazione. “Soltanto questa settimana – ha aggiunto – decine di territori sono già stati liberati dal falso referendum russo: nella regione di Kherson, Kharkiv, Lugansk e Donetsk”. E molti villaggi, ha detto ancora elencandoli, sono stati “liberati dall’occupante e stabilizzati”, secondo i rapporti militari. “Questo è ben lungi dall’essere un elenco ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Volodimyrha annunciato “buone notizie” per l’, sottolineando che le forze armate di Kiev stanno avanzando “lerusse nelle regioni meridionali. “L’esercito ucraino sta facendo un’avanzata abbastanza rapida e potente nel sud del nostro paese come parte dell’attuale operazione di difesa”, ha affermato il presidente dell’nel video quotidiano serale in cui si rivolge alla nazione. “Soltanto questa settimana – ha aggiunto – decine di territori sono già stati liberati dal falso referendum russo: nella regione di Kherson, Kharkiv, Lugansk e Donetsk”. E molti villaggi, ha detto ancora elencandoli, sono stati “liberati dall’occupante e stabilizzati”, secondo i rapporti militari. “Questo è ben lungi dall’essere un elenco ...

