(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unadell’militare, la terza brigata delle guardie Spetsnaz del Gru, avrebbe perso in battaglia i tre quarti degli uomini impegnati nelle attività di ricognizione. La stima è della Bbc in russo, rilanciata da Moscow Times. Come per altrespeciali, il numero dei componenti della brigata è segreto. La Bbc ritiene tuttavia che abbia perso il 75% degli uomini della ricognizione, basandosi sulle informazioni raccolte sui caduti. Dall’analisi delle fonti pubbliche sono state trovate prove dirette e indirette della morte di 56 membri della brigata fin dall’inizio dell’invasione dell’. La sorella di uno di loro ha detto alla Bbc di aspettarsi che siano molti di più. “Vi aspettate forse che ce lo dicano?”, ha commentato. Le ...

Adnkronos

...in sostegno militare a Kiev da quando il presidente russo Vladimir Putin ha invaso l'il 24 ...a Washington di fermare le sue azioni provocatorie che potrebbero portare alle conseguenze più'...I russi che fuggono per evitare di combattere inpotrebbero rientrare in questa ...bisogna valutare se a chi rifiuta l'arruolamento corra il rischio di essere perseguitato con penee ... Ucraina, gravi perdite per unità intelligence russa d'élite Miss Crimea 2022 è stata multata, insieme ad un'amica, per aver cantato una famosissima e simbolica canzone ucraina insieme ad un'amica.