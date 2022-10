Sport in tv oggi, mercoledì 5 ottobre 2022: programma e diretta tv (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un’alta giornata Sportiva incombe al battito delle passioni dei diversi tifosi pronti a seguire i loro eventi preferiti. Lo Sport in tv oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, mette sul piatto diverse discipline che intratterranno tutti i curiosi: torna la Champions League, con Milan e Juventus in campo, largo al tennis con diversi tornei maschili e femminili (Luca Nardi in gioco), spazio a tiro a volo, basket femminile e ancora ai Mondiali di volley femminile. Sport in tv oggi: tutti gli appuntamenti Ecco tutti gli appuntamenti Sportivi odierni: 11.00 TENNIS – WTA 250 Monastir, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennix). Stefanini-Parry (secondo match ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un’alta giornataiva incombe al battito delle passioni dei diversi tifosi pronti a seguire i loro eventi preferiti. Loin tv, mette sul piatto diverse discipline che intratterranno tutti i curiosi: torna la Champions League, con Milan e Juventus in campo, largo al tennis con diversi tornei maschili e femminili (Luca Nardi in gioco), spazio a tiro a volo, basket femminile e ancora ai Mondiali di volley femminile.in tv: tutti gli appuntamenti Ecco tutti gli appuntamentiivi odierni: 11.00 TENNIS – WTA 250 Monastir, secondo turno (tv su Supertennis;streaming su supertennis.tv, SuperTennix). Stefanini-Parry (secondo match ...

