Roma, la spedizione punitiva contro il ragazzino con la sindrome di down: “Così impari a scrivere alla mia ragazza” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Rischiano il processo i ragazzini accusati di aver picchiato nel maggio dello scorso anno un coetaneo affetto dalla sindrome di down di 17 anni. Le botte – rigorosamente riprese con gli smartphone – come ‘punizione’ per aver mandato dei presunti messaggi ad una ragazza con l’obiettivo di portarla via al fidanzato. Uno ‘sgarbo’ inaccettabile a cui il branco ha deciso di rispondere con la violenza. Chi sono i componenti della baby gang Si tratta dunque dell’ennesima vicenda che vede protagonisti, in negativo, gruppi di minori nella Capitale. In tutto in questo caso, come riporta stamani il Corriere della Sera, sono coinvolti sei soggetti, cinque ragazzi e una ragazza. Le accuse a loro carico, per la quale ora rischiano di dover comparire davanti al Giudice, sono piuttosto gravi: lesioni aggravate unite ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Rischiano il processo i ragazzini accusati di aver picchiato nel maggio dello scorso anno un coetaneo affetto ddidi 17 anni. Le botte – rigorosamente riprese con gli smartphone – come ‘punizione’ per aver mandato dei presunti messaggi ad unacon l’obiettivo di portarla via al fidanzato. Uno ‘sgarbo’ inaccettabile a cui il branco ha deciso di rispondere con la violenza. Chi sono i componenti della baby gang Si tratta dunque dell’ennesima vicenda che vede protagonisti, in negativo, gruppi di minori nella Capitale. In tutto in questo caso, come riporta stamani il Corriere della Sera, sono coinvolti sei soggetti, cinque ragazzi e una. Le accuse a loro carico, per la quale ora rischiano di dover comparire davanti al Giudice, sono piuttosto gravi: lesioni aggravate unite ...

CorriereCitta : Roma, la spedizione punitiva contro il ragazzino con la sindrome di down: “Così impari a scrivere alla mia ragazza” - MassimoLandi7 : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #4ottobre 1818; nasce in Sicilia #FrancescoCrispi, patriota di spicco del Risorgimento e dell'Italia unit… - FILT_Roma_Lazio : Da diversi mesi Poste sta giocando un ruolo di regia senza regole per superare i diritti contrattuali e la clausola… - JamesRoseK : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #4ottobre 1818; nasce in Sicilia #FrancescoCrispi, patriota di spicco del Risorgimento e dell'Italia unit… - linkmotorsepoca : KAWASAKI ZXR 750 R - € 4499 Link Motors Roma Tiburtina propone in vendita KAWASAKI ZXR 750 , **PRONTA CONSEGNA** *… -