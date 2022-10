Quanto guadagna Anguissa?

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)è il centrocampista del momento ed ha uno stipendio super vantaggioso per i partenopei. L’ex Fulham sta vivendo la stagione migliore della sua carriera È un inizio di stagione super sia per il Napoli, sia per. Il centrocampista ex Fulham è andato a segno con una doppietta nell’ultima giornata di campionato contro il L'articolo