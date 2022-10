Non tremiamo. Sotto di un goal, non cambiamo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) On the road beat come Jack entriamo nelle Università e spieghiamo letteratura pallonara. Chilometri di chiacchiere stese sull’asfalto. “Cominciammo a ballare. Non c’era musica, solo danze.” Danziamo, follie a cerchi Sulla strada convertendo malauguri in gioie. A1-6 . Non c’è sfortuna, non c’è fortuna, c’è consapevolezza. A testa alta, al punto giusto. Monaci tibetani in estasi annulliamo il possibile, raggiungiamo l’incredibile. In smoking, con il sorriso, si siede, mormora musica e apre ai canali di Amsterdam un passaggio navigabile per sogni impensabili. Il Pianista dei prati come il Kerouac dei libri, ci concilia con l’abbraccio ad occhi lucidi. Raspad’oro. Ma esattamente quanto Caressa urlava “Gasperini ha cambiato il calcio e l’Ajax lo copia” intendeva quello picchiato? Perché siamo tutti d’accordo… ? Proteggimi come Zambo, rassicurami come Lobo, corri senza senso verso di me ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) On the road beat come Jack entriamo nelle Università e spieghiamo letteratura pallonara. Chilometri di chiacchiere stese sull’asfalto. “Cominciammo a ballare. Non c’era musica, solo danze.” Danziamo, follie a cerchi Sulla strada convertendo malauguri in gioie. A1-6 . Non c’è sfortuna, non c’è fortuna, c’è consapevolezza. A testa alta, al punto giusto. Monaci tibetani in estasi annulliamo il possibile, raggiungiamo l’incredibile. In smoking, con il sorriso, si siede, mormora musica e apre ai canali di Amsterdam un passaggio navigabile per sogni impensabili. Il Pianista dei prati come il Kerouac dei libri, ci concilia con l’abbraccio ad occhi lucidi. Raspad’oro. Ma esattamente quanto Caressa urlava “Gasperini ha cambiato il calcio e l’Ajax lo copia” intendeva quello picchiato? Perché siamo tutti d’accordo… ? Proteggimi come Zambo, rassicurami come Lobo, corri senza senso verso di me ...

napolista : Non tremiamo. Sotto di un goal, non cambiamo Proteggimi come Zambo, rassicurami come Lobo, corri senza senso verso… - lettore1969 : @tatanka_h Tremiamo tutti......adesso sono tornati e non ce ne sarà per nessuno!!!?????? - sullanuvola : @CircusRedTicket Noi non tremiamo . -