Magliana | provoca un incidente e scappa | rintracciato 19enne

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma. Cercava di confondersi tra la folla per non farsi riconoscere ma i suoi tentativi sono stati vani. Poco prima, il protagonista dell’accaduto si era scontrato con un’altra auto fuggendo poi a piedi senza prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Scattate subito le ricerche da parte della Polizia Locale, ilè statoe denunciato. Leggi anche: Anzio, travolge un motorino esenza prestare soccorso: pirata della strada inchiodato da alcuni testimoniune fugge: i fatti I fatti sono avvenuti lunedì pomeriggio in zona. Qui un ragazzo di 19 anni dopo essersi scontrato con la propria auto con altro veicolo, èto a piedi senza prestare soccorso alle persone rimaste ferite a seguito ...

RomaDailyNews

...in esterna si rallenta tra l'uscita per via Ardeatina è chiuso per incidente della viadotto dellaall'altezza di via del pattinaggio verso Fiumicino sulla via Pontina un incidente...Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione un incidentecode lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra diramazione di Roma Sud ...Parco dei Medici a via dellaverso ... Traffico Roma del 30-09-2022 ore 13:30 - RomaDailyNews Roma. Cercava di confondersi tra la folla per non farsi riconoscere ma i suoi tentativi sono stati vani. Poco prima, il protagonista dell’accaduto si era scontrato con un’altra auto fuggendo poi a pie ...