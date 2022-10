Lite per le luci accese, condomino minacciato con un coltello alla gola - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tutto è nato da un banale diverbio tra una donna e il vicino del garage. Il marito della signora tira fuori una lama da 25 centimetri: ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tutto è nato da un banale diverbio tra una donna e il vicino del garage. Il marito della signora tira fuori una lama da 25 centimetri: ...

fattoquotidiano : Lite Boschi-Speranza a La7. “Ci sono stati 5 anni per cambiare Rosatellum e nessuno l’ha fatto”. “Hai votato tu que… - ilFattoMolfetta : ACCOLTELLATO ALLA GOLA DURANTE UNA LITE, I CARABINIERI DI CORATO E MOLFETTA FERMANO 38ENNE PER TENTATO OMICIDIO - umbriaOn : #Lite #condominiale per le luci comuni accese finisce con #coltello #puntato alla #gola: 64enne denunciato… - PugliaStream : Corato, picchia un uomo al termine di una lite: marocchino arrestato per tentato omicidio - Trmtv : Corato, 38enne arrestato per tentato omicidio dopo lite per futili motivi -