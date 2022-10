La Corea del Sud e gli Usa lanciano quattro missili in risposta alla Corea del Nord (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno lanciato quattro missili terra-terra nel mare dell’Est. Il lancio rientra nell’ambito di esercitazioni congiunte in risposta a quelle della Corea del Nord. Che ieri ha lanciato un missile balistico a raggio intermedio (IRBM) nel mar del Giappone. Le forze armate sudCoreana e statunitense hanno lanciato due missili Army Tactical Missile System (ATACMS) a testa. I missili hanno colpito con precisione bersagli fittizi e hanno dimostrato la capacità degli alleati di scoraggiare ulteriori provocazioni, ha affermato il Joint Chiefs of Staff (JCS). Il test balistico di Pyongyang Ieri il Nord aveva effettuato il primo test ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladel Sud e gli Stati Uniti hanno lanciatoterra-terra nel mare dell’Est. Il lancio rientra nell’ambito di esercitazioni congiunte ina quelle delladel. Che ieri ha lanciato un missile balistico a raggio intermedio (IRBM) nel mar del Giappone. Le forze armate sudna e statunitense hanno lanciato dueArmy Tactical Missile System (ATACMS) a testa. Ihanno colpito con precisione bersagli fittizi e hanno dimostrato la capacità degli alleati di scoraggiare ulteriori provocazioni, ha affermato il Joint Chiefs of Staff (JCS). Il test balistico di Pyongyang Ieri ilaveva effettuato il primo test ...

