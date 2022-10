Hearts | Neilson | 'Mi piacciono Kouamé e Cabral | ma abbiamo studiato loro e la Fiorentina'

Robbie, tecnico dell' Heart of Midlothian , è intervenuto così nella conferenza di presentazione del match di Conference League contro la Fiorentina , in programma al Tynecastle di Edimburgo alle 21 ...Commenta per primo Pochi minuti fa l'allenatore degliof Midlothian Robbieha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole a poco più di 24 ore dalla sfida di Conference League contro la Fiorentina di ...Hearts manager Robbie Neilson has been speaking to the media at Tynecastle before the Europa Conference match with Fiorentina on Thursday. Here are the key lines from his news conference: “Huge” ...Although AC Milan were his Italian team of choice, Halliday is well aware that Hearts are facing “a fantastic ... competitions but Jambos boss Robbie Neilson played down their recent form ...