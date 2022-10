Che cosa mi metto nel Metaverso? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come per i profumi, anche il mondo del fashion è in continua espansione con l’obiettivo di abbattere i confini tangibili e abbracciare le nuove sfide virtuali: che vi piaccia o no, il cambiamento è in atto. A New York, per esempio, è nato da poco il primo negozio fisico di moda digitale. Un pop-up store nel quartiere SoHo di Manhattan, che permette ai clienti di provare capi d’abbigliamento virtuali da indossare nel Metaverso. Realizzato dallo studio di design newyorkese Crosby Studios con la società di tecnologia Zero10, lo store è una sorta di “porta fisica” per entrare in un universo parallelo. Da fuori, è una semplice vetrina SoHo. Dentro, gli spazi ricalcano il puro stile cyberpunk. Ma la vera domanda è: come si provano gli abiti virtuali? Attraverso la tecnologia Ar (Augmented reality) che, tramite fotocamera, consente ai capi digitali di adattarsi al corpo in ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come per i profumi, anche il mondo del fashion è in continua espansione con l’obiettivo di abbattere i confini tangibili e abbracciare le nuove sfide virtuali: che vi piaccia o no, il cambiamento è in atto. A New York, per esempio, è nato da poco il primo negozio fisico di moda digitale. Un pop-up store nel quartiere SoHo di Manhattan, che permette ai clienti di provare capi d’abbigliamento virtuali da indossare nel. Realizzato dallo studio di design newyorkese Crosby Studios con la società di tecnologia Zero10, lo store è una sorta di “porta fisica” per entrare in un universo parallelo. Da fuori, è una semplice vetrina SoHo. Dentro, gli spazi ricalcano il puro stile cyberpunk. Ma la vera domanda è: come si provano gli abiti virtuali? Attraverso la tecnologia Ar (Augmented reality) che, tramite fotocamera, consente ai capi digitali di adattarsi al corpo in ...

AlexBazzaro : I giornalisti che fanno i reportage su aziende e negozi costretti a chiudere per il caro bollette, sono gli stessi… - CardRavasi : Cari amici e lettori, vorrei iniziare a utilizzare questa piattaforma in modo più vario e dinamico, per condividere… - davidemaggio : Immagino che ora ci sia un televoto flash per buttare fuori qualcuno. Inutile che vi dica cosa fare #CiacciFuori #GFVip - Gabry_Simi88 : @moonhekate_ La cosa bella dei problemi è che in quanto tali , sono risolvibili , a tutto c'è una soluzione , un ri… - LuigiaFio : RT @aminuscolo: Il nuovo editoriale di @00doppiozero è una conversazione avuta con Eugenio Borgna, cosa possiamo imparare - in un tempo di… -