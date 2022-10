Cancro al seno, al via la campagna ‘Una voce per tutte’ di Europa Donna (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – In occasione della seconda Giornata nazionale per il tumore al seno metastatico, che si celebra il 13 ottobre, Europa Donna Italia ha presentato la nuova campagna pubblicitaria ‘Una voce per tutte’, che parte oggi e che è dedicata alla sensibilizzazione sulla patologia che riguarda la salute di oltre 45.000 donne in Italia. Lo comunica n una nota l’associazione. Anche se un numero elevato di donne convive con il tumore al seno metastatico, la patologia è ancora poco conosciuta: solo l’11% della popolazione si ritiene ben informato, secondo una ricerca realizzata da Iqvia per Europa Donna Italia. Il dato ha fatto riflettere l’associazione che ha quindi ideato una vera e propria ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – In occasione della seconda Giornata nazionale per il tumore almetastatico, che si celebra il 13 ottobre,Italia ha presentato la nuovapubblicitariaper, che parte oggi e che è dedicata alla sensibilizzazione sulla patologia che riguarda la salute di oltre 45.000 donne in Italia. Lo comunica n una nota l’associazione. Anche se un numero elevato di donne convive con il tumore almetastatico, la patologia è ancora poco conosciuta: solo l’11% della popolazione si ritiene ben informato, secondo una ricerca realizzata da Iqvia perItalia. Il dato ha fatto riflettere l’associazione che ha quindi ideato una vera e propria ...

